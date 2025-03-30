Tekirdağ'da dolu: Sürücüler akaryakıt istasyonlarına sığındı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ramazan Bayramı öncesi Marmara Bölgesi için 'yağış' uyarısı yaptı. Uyarının ardından hafif yağışların yaşandığı bölgede Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise dolu etkili oldu. Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi karayolu üzerinde bulunan Izgar Mahallesi'nde etkili olan doluda özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. İlerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, araçlarıyla akaryakıt istasyonlarına sığındı. Zaman zaman ceviz büyüklüğündeki dolunun ardından bazı alanlar beyaza bürüdü.

Karayolunda biriken dolu ise Karayolları ekipleri tarafından kar küreme araçları ile temizlendi.