Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu! 11 kişiye gözaltı

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik soruşturması kapsamında polis ekiplerinin, 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, WhatsApp ve Telegram uygulamalarında oluşturulan nakliye gruplarında, kendilerini TIR şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çorlu ilçesinde 26 ton şeker, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 28 palet maden suyu, Afyonkarahisar'da 3 bin 132 koli maden suyu, İzmir'de 25 ton tuz, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 600 bin lira değerinde temizlik malzemesinin götürülmesi gereken adreslerden farklı yerlere götürülerek dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine, polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ ile İstanbul, Antalya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan arama kaydı olduğu belirlendi. Bir şüpheli ise aranıyor.



TONLARCA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 26 ton un, 20 palet (1762 koli) silikon, 3 TIR dolusu seramik, 24 ton ayçiçeği yağı, 600 bin lira değerinde şalgam suyu ve 28 palet maden suyu ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi. Operasyon ile İzmir'den İstanbul ve Antalya'ya 2 TIR seramik, İstanbul'dan Kırklareli'ye 1 TIR cips, İstanbul'dan Konya'ya 1 TIR bebek bezinin götürülmesi de engellendi.



Gözaltına alınan 11 şüphelinin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.