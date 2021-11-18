Tekirdağ'da direkleri yenileyen işçilerin üzerine elektrik teli düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Uzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacakMerkez Bankası faiz kararını açıkladıUzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacak?Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
İki haftadır ortada yok Hayattayım mesajına kimse inanmadıİki haftadır ortada yok! "Hayattayım" mesajına kimse inanmadı #Peng Shuai
Üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruzÜzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz#Antalya
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum#Meghan Markle
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da direkleri yenileyen işçilerin üzerine elektrik teli düştü

#Tekirdağ#İşçi#Kaza
Tekirdağda direkleri yenileyen işçilerin üzerine elektrik teli düştü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde elektrik direklerinin yenilenmesi sırasında iş makinesinin teması sonucu kopan tel, işçilerin üzerine düştü. Akıma kapılan işçilerden Canip Yıldız (41) öldü, Şerafettin Canbolat (38) ile Mahmut Can Dinç (26) ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Malkara'nın kırsal Yörük Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir şirket tarafından yüksek gerilim hattında elektrik direklerinin yenilenmesi çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği elektrik teli koptu. Tel, işçilerin üzerine düştü. İşçilerden Canip Yıldız, Şerafettin Canbolat ve Mahmut Can Dinç akıma kapıldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, işçilerden Canip Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şerafettin Canbolat ile Mahmut Can Dinç ise ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şerafettin Canbolat buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Canip Yıldız'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

'ELEKTRİKLERİ KESMEDEN ÇALIŞMIŞLAR'

Haberin Devamı

Yörük Mahallesi Muhtarı Rahim Girgin, "Mahallemizde elektrik direklerinin değişimi için bir çalışma başlatıldı. Yalnız elektrikleri kesmeden direkleri yenilerken kopan tel çalışanların üzerine düşmüş. Olayda 1 ölümüz, 2 yaralımız var. Yetkililer gerekli incelemeleri başlattı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#İşçi#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret