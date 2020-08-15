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Şafak TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Tekirdağ'da devrilen TIR'daki buğday yola saçıldı... İstanbul yolu trafiğe kapandı

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Tekirdağ'da devrilen TIR'daki buğday yola saçıldı... İstanbul yolu trafiğe kapandı
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TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Yaklaşık 30 ton buğday yola saçılırken, 3 saat trafiğe kapalı kalan E84 karayolunda, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 09.00'da sıralarında, Marmara Ereğlisi İlçesi Kamaradere mevkisinde meydana geldi. E84 karayolunun İstanbul yönüne giden 22 ABA 323 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptıktan sonra devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan 30 ton buğday yola saçıldı.

Kazanın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, E84 karayolunun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Yoldaki buğday, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlendi.  

3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşan yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

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