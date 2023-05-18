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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#Tekirdağ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 09:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu" ifadelerine yer verdi.

KAZANDIK TİYATROSUNU HEP BİRLİKTE TAKİP ETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

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Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…"dedi.

AFETZEDELERİMİZ YAŞANANLARDAN ÇOK RAHATSIZ OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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