Tekirdağ'da denize kirleten TESKİ'ye 131 bin 516 lira ceza

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 20 Nisan günü yaptığı açıklamada, TESKİ'nin yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı boşalttığını ileri sürdü. Yüksel, Süleymanpaşa sahil dolgu alanında su hattının denize döküldüğü yerdeki kirliliğe dikkat çekti. Yüksel'in açıklamaları ve konuya ilişkin basında yer alan haberler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denizden aldığı numuneleri inceledi.

Gözden Kaçmasın Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi denize kanalizasyon atığı boşaltıyor Haberi görüntüle

131 BİN 516 TL İDARİ PARA CEZASI

Müdürlükten yapılan açıklamada, numunelerin 'Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği'ne göre değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinin 150,9 mg/L (sınır değer: 100 mg/L), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) parametresinin 62,5 mg/L (sınır değer: 25 mg/L), Toplam Askıda Katı (TAKM) parametresinin 83 mg/L (sınır değer: 35 mg/L), toplam fosfor parametresinin 1,43 mg/L (sınır değer: 1 mg/L) ve toplam azot parametresinin 13,4 mg/L (sınır değer: 10 mg/L) olarak ölçüldüğü, bu haliyle sınır değerleri sağlamadığı görülmüştür. Ayrıca, şahit numune numuneye ait analiz sonuçlarının, kentsel atık su arıtma yönetmeliği göre değerlendirilmesi neticesinde, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinin 140 mg/L (sınır değer: 100 mg/L), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) parametresinin 60,8 mg/L (sınır değer: 25 mg/L), Toplam Askıda Katı (TAKM) parametresinin 74,5 mg/L (sınır değer: 35 mg/L), toplam fosfor parametresinin 1,35 mg/L (sınır değer: 1 mg/L) ve toplam azot parametresinin 12,8 mg/L (sınır değer: 10 mg/L) olarak ölçüldüğü, bu haliyle de sınır değerleri sağlamadığı görülmüştür. Bu itibarla, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'inci maddesinin I bendinin 6'ncı paragrafı çerçevesinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) sorumluluğunda bulunan yer altı hattından (yağmur suyu kanalı) deşarj edilen atık suların, yönetmeliklerde belirlenen standartlara aykırı olarak alıcı ortama verildiğinin tespit olunması üzerine TESKİ Genel Müdürlüğü'ne, 131 bin 516 TL idari para cezası verilmiştir."

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Açıklamada. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınarak Tekirdağ Halk Sağlığı laboratuvarında incelenen ve kendilerine gönderilen numunelerin yüzme suyu kalitesinin yönetimine dair yönetmelik çerçevesinde analiz sonuçlarının gerçekleştirildiği belirterek, "Escherichia coli (analiz sonucu: 65.000 kob/100 mL sınır değer: 1.000 kob/100 mL) ve Enterokok/Fekal Streptococ (analiz sonucu: 16.000 kob/100 mL sınır değer: 370 kob/100 mL) olduğu ve söz konusu atık suda fekal bir kirliliğin olduğu anlaşılmaktadır" denildi.