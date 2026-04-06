Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Deniz kenarına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 05:30

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine uçurumdan deniz kenarına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, gece saatlerinde Şarköy'ün Gaziköy ile Uçmakdere Mahallesi arasındaki Dumdum Çeşme mevkisinde meydana geldi.

İ.A.'nın kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine uçurumdan deniz kenarına düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, deniz kenarına inerek otomobilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra sedye ile alınarak kaldırıldıkları Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
