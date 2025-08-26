×
Tekirdağ'da dehşete düşüren görüntü! Sokak röportajında pompalı tüfekle ateş açtı... 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

#Tekirdağ#Sokak Röportajı#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 17:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokak röportajı sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan G.B. (15), polis tarafından yakalandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde, sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk, yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Görüntüde ayrıca "Çek beni çek beni" ifadelerini kullandığı görüldü. 

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin bugün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, G.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

