Tekirdağ'da dehşete düşüren görüntü! Sokak röportajında pompalı tüfekle ateş açtı... 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Haberin Devamı

Hıdırağa Mahallesi'nde, sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk, yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Görüntüde ayrıca "Çek beni çek beni" ifadelerini kullandığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin bugün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, G.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.