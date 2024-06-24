Tekirdağ'da dehşet! Kayınpederi ve kayınbiraderinin kurşun yağdırdığı Emrah Mengübeti hayatını kaybetti

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Kapaklı'da yaşayan Emrah Mergübeti, tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine dün saat 20.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan kayınpederi Metin Ç.'nin evine gitti. Evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç., arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı. 2 tabancadan çıkan kurşunların 7'si vücuduna isabet eden Mergübeti, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mengübeti, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)