×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da dehşet! Kayınpederi ve kayınbiraderinin kurşun yağdırdığı Emrah Mengübeti hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#TEKİRDAĞ#Cinayet#Polis
Tekirdağda dehşet Kayınpederi ve kayınbiraderinin kurşun yağdırdığı Emrah Mengübeti hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 13:31

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Emrah Mengübeti (33), tartıştığı kayınpederi Metin Ç. (47) ve kayınbiraderi Mert Ali Ç.'nin (17) tabancalarından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç., adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Kapaklı'da yaşayan Emrah Mergübeti, tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine dün saat 20.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan kayınpederi Metin Ç.'nin evine gitti. Evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç., arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı. 2 tabancadan çıkan kurşunların 7'si vücuduna isabet eden Mergübeti, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mengübeti, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağda dehşet Kayınpederi ve kayınbiraderinin kurşun yağdırdığı Emrah Mengübeti hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKİRDAĞ#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!