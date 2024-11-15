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Tekirdağ'da dehşet! 15 yaşındaki iki kız çocuğu, evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

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#Tekirdağ#Marmaraereğlisi#Çocuk Ölümleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 17:28

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki Yağmur E. ile 15 yaşındaki Kübra Rabia Y. evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Yağmur E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı. Polis, 15 yaşındaki çocukların ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi. İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen 15 yaşındaki Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi.

İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

Tekirdağda dehşet 15 yaşındaki iki kız çocuğu, evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile 15 yaşındaki Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tekirdağda dehşet 15 yaşındaki iki kız çocuğu, evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Marmaraereğlisi#Çocuk Ölümleri

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