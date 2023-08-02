×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da cinnet getiren kişi ortalığı birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 15:56

Tekirdağ’da sinir krizi geçiren 38 yaşındaki Kerem Ç. silahla polis ekiplerine doğru ateş etti. Olay yerine gelen özel harekât polisleri, zanlıyı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olay, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Ç. (38) isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı. Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu. Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

Eve operasyon düzenleyen özel harekât polisleri, kapıyı kırarak şahsı etkisiz hale getirdi. Evde bulunan baygın haldeki Tarık T. (43) adlı şahıs ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adreste inceleme başlattı.
Soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!