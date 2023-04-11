Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon TL ceza

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Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 3 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik mesai içi ve dışı saatlerle şikayetlere de dayalı 378 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 64 tesis hakkında idari yaptırım kararı uygulandı. Bu firmalardan 15'i su ve 16'sı hava kirlilikleri, 21'i atık, 5'i ÇED, 1'i egzoz, 5'i toprak kirliliği ve 1'i de sıfır atık konularında olmak üzere toplam 17 milyon 77 bin 222 lira 24 kuruş ceza uygulandı. Ayrıca 13 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.