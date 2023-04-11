Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon TL ceza

Güncelleme Tarihi:

#TEKİRDAĞ#Polis#Fabrika
Tekirdağda çevreyi kirleten tesislere 17 milyon TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 16:40

TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yılın ilk 3 ayında yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 64 tesise 17 milyon 77 bin lira ceza uygulandı.

Haberin Devamı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 3 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik mesai içi ve dışı saatlerle şikayetlere de dayalı 378 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 64 tesis hakkında idari yaptırım kararı uygulandı. Bu firmalardan 15'i su ve 16'sı hava kirlilikleri, 21'i atık, 5'i ÇED, 1'i egzoz, 5'i toprak kirliliği ve 1'i de sıfır atık konularında olmak üzere toplam 17 milyon 77 bin 222 lira 24 kuruş ceza uygulandı. Ayrıca 13 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKİRDAĞ#Polis#Fabrika

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık