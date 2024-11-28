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Tekirdağ'da bıçakla tehdit eden oğluna, silahla karşılık verdi

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#Tekirdağ#Çorlu#Polis
Tekirdağda bıçakla tehdit eden oğluna, silahla karşılık verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 09:15

Tekirdağ Çorlu’da baba A.O., kendisine bıçak çekip saldırdığı iddia edilen oğlu Y.O.'yu silahla vurdu.

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Olay, Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. Baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında ikamet içinde aile içi tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba A.O, kendisine bıçak çekip, saldırmaya kalkıştığını öne sürdüğü oğluna silahla ateş açtı.

Yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O’yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Tekirdağda bıçakla tehdit eden oğluna, silahla karşılık verdi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Çorlu#Polis

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