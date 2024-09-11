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Tekirdağ'da bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

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#Tekirdağ#Anne#Tutuklama
Tekirdağda bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 14:35

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

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S.Y'nin (2), darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 18 yaşından küçük 2 şüpheli adliye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Dün Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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#Tekirdağ#Anne#Tutuklama

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