Tekirdağ'da bayram öncesi 'asayiş' operasyonu; 22 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü'nce Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde asayiş operasyonları düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, önceden belirlenen 30 adreste aramalar yapıldı. Ekipler, aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca, 11 adet fişek, 2 çalıntı motosiklet, farklı miktar ve çeşitlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı olan 9 kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.