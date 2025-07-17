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Tekirdağ’da başladı, Çanakkale’ye sıçradı... Ay çiçekleri bile alev alev

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#Orman Yangını#Çanakkale#Tekirdağ
Tekirdağ’da başladı, Çanakkale’ye sıçradı... Ay çiçekleri bile alev alev
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

Şarköy’de çıkan ve Gelibolu’ya sıçrayan orman yangınıyla mücadele 3. günde de devam etti. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangında, Trakya’nın simgesi ay çiçekleri ve çiftçilerin ekinleri de alevlerin arasında kaldı...

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TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi’nde önceki gün saat 13.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 6 helikopter, 60 arazöz ve 350 personel sevk edildi. TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Tekirdağ’da başladı, Çanakkale’ye sıçradı... Ay çiçekleri bile alev alev

3 MAHALLE TAHLİYE

Yangının tehdit ettiği birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi. Bu mahallelerde yaşayanlar, hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü. Bazı vatandaşlar ise mahallelere getirilen araçlarla evlerinden ayrıldı. Alevlerin etkili olduğu bazı bölgelerde kimi evler ve tarım aletleri yandı.

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Tekirdağ’da başladı, Çanakkale’ye sıçradı... Ay çiçekleri bile alev alev

TELE ÇARPAN KUŞ MU ÇIKARDI

Çanakkale Boğazı’nın dumanla kaplandığı yangının ikinci gününde, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü, Şarköy ve Çanakkale Ayvacık yangınına 684 personel ile 14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz ve 10 iş makinesiyle müdahale edildiğini açıkladı. Ekiplerin çalışmaları gün boyu aralıksız devam etti. Yangına elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu iddiası ise araştırılıyor.  

Tekirdağ’da başladı, Çanakkale’ye sıçradı... Ay çiçekleri bile alev alev

KONYA’DAKİ YANGIN ÇAY DEMLERKEN ÇIKMIŞ

KONYA’nın Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde pazartesi günü başlayan yangın, dün kontrol altına alındı. Yangına 15 yaşındaki bir çocuğun, ormanın yaklaşık 50 metre yakınında çay demlemek için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlendi. Şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

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Tekirdağ’da başladı, Çanakkale’ye sıçradı... Ay çiçekleri bile alev alev
Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Bir tilki, alevlerin arasından kaçarken görüntülendi.

DUMANLAR ATİNA’YA ULAŞTI

YUNANİSTAN’ın başkenti Atina’nın Pendeli gibi kuzey banliyösündeki bazı semtlerin yanı sıra Ege’de Midilli, Skopelos ve Antikihira gibi adaların sakinleri dün gökyüzünü kaplayan duman bulutu ve yoğun yanık kokusu ile uyandı. Yangın çıkmış olabileceği endişesiyle itfaiyeyi ve polisi arayarak ihbarlarda bulunuldu. İlerleyen saatlerde uydu fotoğraflarının da yardımı ile Atina ve bazı adaların üzerine çöken kara bulut ve yanık kokusunun Şarköy ve Gelibolu’daki orman yangınlarından kaynaklandığı anlaşıldı. Duman ve kokunun esen şiddetli rüzgârların etkisiyle Atina’ya kadar ulaştığı belirtildi.

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#Orman Yangını#Çanakkale#Tekirdağ

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