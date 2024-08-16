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Tekirdağ'da bakıcısı dehşeti yaşatmıştı! Yaşlı adamdan 6 ay sonra acı haber

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#Tekirdağ#Bakıcı#Hasta
Tekirdağda bakıcısı dehşeti yaşatmıştı Yaşlı adamdan 6 ay sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:21

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 Şubat'ta bakıcı şiddetine uğrayan, yaklaşık 6 aydır da hastanede cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bakım merkezinde hasta bakıcı şiddetine maruz kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan yaşam mücadelesin kaybetti. Darp olayının iki tutuklu sanığı Mehmet C. B. ve Murat S.,'nin, tutukluluklarının devam ettiği belirtilirken darp olayıyla ilgili mahkemenin 4'üncü duruşması ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Uğradığı şiddet olayından sonra bir daha konuşamayan ve cihazlara bağlı olarak yaşayan Avni Kılıçaslan, yoğun bakım tedavisi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki ayağı ampute, boğazından aspire edilen ve mideden şırıngayla beslenen Avni Kılıçaslan'ın vefat haberi ailesini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre Avni Kılıçaslan'ın cenazesinin bugün Çerkezköy'de Osmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Tekirdağda bakıcısı dehşeti yaşatmıştı Yaşlı adamdan 6 ay sonra acı haber

Şiddet anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınmıştı.

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#Tekirdağ#Bakıcı#Hasta

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