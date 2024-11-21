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Tekirdağ'da avladığı ördeği almak için girdiği gölde kayboldu

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#Tekirdağ#Göl#Av
Tekirdağda avladığı ördeği almak için girdiği gölde kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:35

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için Karaidemir Baraj Gölü'ne giren Veli Ayaz (24), kayboldu. Ekipler, Ayaz'a bulmak için çalışma başlattı.

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Kırklareli'nin Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'nde yaşayan Veli Ayaz ile arkadaşı Ali Yaşar Doyran (18), dün akşam saatlerinde avlanmak için Karaidemir Baraj Gölü kıyısına gitti. Barajın Kazyörük mevkisinde av sırasında Ayaz'ın vurduğu ördek suya düştü. Saat 02.00 sıralarında vurduğu ördeği almak için baraja giren Ayaz, suda kayboldu. Ayaz'a ulaşamayan arkadaşı Ali Yaşar Doyran, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin botlarla yaptığı aramada bir sonuç alınamadı.

Sabah saatlerinde bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler sevk edildi. Veli Ayaz'ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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#Tekirdağ#Göl#Av

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