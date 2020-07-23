Tekirdağ'da ATM dolandırıcılığı! Çok sayıda kişi mağdur oldu

Kapaklı ilçesindeki Belediye Meydanı'nda bulunan özel bir bankanın ATM'sine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenek yerleştirildi. Dolandırıcılar, 18-20 Temmuz tarihleri arasında söz konusu ATM'den işlem yapan tüm müşterilerin bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttı. Olayın farkında varan çok sayıda mağdur, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu.

'HABERİM OLMADAN 3 BİN 350 TL ÇEKİLDİ'

Dolandırıcılık olayının mağdurlarından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz, hesabında bulunan 3 bin 350 liranın bilgisi olmadan çekildiğini söyledi. Yaklaşık 3-4 ay önce muhtar maaşlarının söz konusu bankaya aktarıldığını ve sürekli olarak bankamatikten maaşlarını çektiklerini belirterek, "Hesabımda 3 bin 350 TL para vardı. Bu sabah saat 08.25’te telefonuna ‘Bankamızdan 3 bin 350 TL para çektiniz. Eğer bilginiz dahilinde değilse bankamızla irtibata geçin’ diye bir mesaj geldi. Hesabımı kontrol ettiğimde hesap bakiyemin sıfır olduğunu gördüm. Bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve durumu anlattım. Sistemden kontrol ettiklerinde paranın İstanbul Sultanbeyli’den çekilmiş olduğunu söylediler. Bunu öğrenince tüm hesaplarıma bloke koydurarak Çerkezköy şubesine gittim. Şubede benim gibi mağdur 5-6 vatandaşın daha sırada beklediğini gördüm. Onlar da bankanın Kapaklı ATM’sini kullandıklarını söylediler" dedi.

'BU KADAR KOLAY OLMAMALI'

Konuyla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvurduğunu ve çok fazla mağdur olduğundan dolayı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirildiğini söyleyen Dilsiz, "Orada da mağdurlarla karşılaştım. Kapaklı ATM’sini 18-20 Temmuz arası kullanan vatandaşların bilgilerini, düzenek yerleştirerek kopyaladıklarını duyduk. Bankaların ve yetkililerin bu konuda daha fazla tedbir almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Daha somut çözümler bulunmalı. İnşallah bir an önce tüm mağdurların mağduriyeti giderilir’’ diye konuştu.

Öte yandan mağdurların şikayetleri üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.