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Tekirdağ'da arkadaş şakasıyla odasında kilitli kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Ahmet G.
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 14:43

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ahmet G., arkadaşlarının yaptığı şaka nedeniyle tek odalı evinde kilitli kaldı. Giriş kapısına asma kilit takılması sonucu içeride mahsur kalan ve camı açarak komşularından yardım isteyen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin kapıdaki kilidi kırmasıyla kurtarıldı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekicioğlu Sokak’ta meydana geldi. 5 katli binanın girişindeki tek odada yaşayan Ahmet G.'ye, arkadaşları şaka yaparak giriş kapısına kilit asıp gitti.

Tekirdağda arkadaş şakasıyla odasında kilitli kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İçeride mahsur kaldığını bir süre sonra anlayan Ahmet G., camı açarak mahalledeki vatandaşlara seslendi, Vatandaşların ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kapının kilidini kırarak Ahmet G.’yi çıkardı.,

Tekirdağda arkadaş şakasıyla odasında kilitli kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

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İçeride kilitli kaldığını söyleyen Ahmet G., "İşe geç kaldım, kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Biri kilitledi beni ama kim kilitledi bende bilmiyorum, anahtar cebimde, içeri girdim." dedi.

Tekirdağda arkadaş şakasıyla odasında kilitli kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

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#Tekirdağ#Çorlu#Ahmet G.

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