×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR RESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da arının soktuğu nalbant hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Malkara#Hüseyin Yavuz
Tekirdağda arının soktuğu nalbant hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 13:05

 Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolda yürürken arının soktuğu nalbant 63 yaşındaki Hüseyin Yavuz, yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Yavuz'u arı soktu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Yavuz, arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Yavuz, burada fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Yavuz için sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yavuz, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Malkara#Hüseyin Yavuz

BAKMADAN GEÇME!