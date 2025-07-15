Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi.
BAZI KESİMLERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Besiciler de bölgede bulunan hayvanlarını güvenli alanlara götürdü. Yüksek gerilim hattının geçtiği yangın bölgesinde akımların kesilmesi üzerine Şarköy'ün bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışması sürüyor.