×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ'da Yangın#Orman Yangını#Tarım Alanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 16:31

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi.

Tekirdağda anız yangını ormana sıçradı Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Çiftçiler yangın bölgesindeki tarlalarda bulunan saman balyalarını kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Yangında, üreticilere ait üzüm bağları, ceviz ve zeytin bahçeleriyle ayçiçeği ekili tarlalar da zarar gördü.

BAZI KESİMLERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Besiciler de bölgede bulunan hayvanlarını güvenli alanlara götürdü. Yüksek gerilim hattının geçtiği yangın bölgesinde akımların kesilmesi üzerine Şarköy'ün bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışması sürüyor.

Tekirdağda anız yangını ormana sıçradı Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ'da Yangın#Orman Yangını#Tarım Alanı

BAKMADAN GEÇME!