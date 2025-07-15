Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi.

Çiftçiler yangın bölgesindeki tarlalarda bulunan saman balyalarını kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Yangında, üreticilere ait üzüm bağları, ceviz ve zeytin bahçeleriyle ayçiçeği ekili tarlalar da zarar gördü.

BAZI KESİMLERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Besiciler de bölgede bulunan hayvanlarını güvenli alanlara götürdü. Yüksek gerilim hattının geçtiği yangın bölgesinde akımların kesilmesi üzerine Şarköy'ün bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışması sürüyor.

Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.