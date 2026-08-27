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Tekirdağ'da alkollü yakalanan aday sürücü, ceza yazılırken de aracına gidip içmeye devam etti

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#Tekirdağ#Aday Sürücü#Alkol
Tekirdağda alkollü yakalanan aday sürücü, ceza yazılırken de aracına gidip içmeye devam etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 13:35

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin aday sürücüsü Y.Ş., 1.92 promil alkollü çıktı. Aday sürücü ehliyeti iptal edilen ve 25 bin TL para cezası uygulanan Y.Ş., ekipler ceza işlemlerini yaparken otomobiline giderek içki içmeye devam etti. Polislerin yanına dönen sürücü, "Hayat filmi sinema, her şey bitti" sözleriyle kendini savundu.

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Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri Yeşiltepe Mahallesi Dilek Sokak’ta saat 01.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri, Y.Ş.’nin kullandığı 34 GFT 436 plakalı otomobili durdurdu.

Tekirdağda alkollü yakalanan aday sürücü, ceza yazılırken de aracına gidip içmeye devam etti

Aday sürücü olduğu belirlenen Y.Ş.’nin yapılan kontrolünde, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.Ş.’nin, ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü.

Tekirdağda alkollü yakalanan aday sürücü, ceza yazılırken de aracına gidip içmeye devam etti

Ardından polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi. ‘Aday sürücü ehliyeti’ iptal edilen Y.Ş.’ye, 25 bin TL ceza uygulandı.

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#Tekirdağ#Aday Sürücü#Alkol

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