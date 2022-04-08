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Tekirdağ'da akılalmaz olay! Karpuzun fiyatını çok bulan şahıs tüfekle ateş açtı

#Karpuz#Tüfek#Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı saldırıda yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı.

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Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Tekirdağda akılalmaz olay Karpuzun fiyatını çok bulan şahıs tüfekle ateş açtı


Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

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Tekirdağda akılalmaz olay Karpuzun fiyatını çok bulan şahıs tüfekle ateş açtı

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