Tekirdağ'da akılalmaz olay... Ameliyatta bebeğin başını kesti! 'Doğumda doktorun çığlıklarını duydum'

Haberin Devamı

Sibel ve Yasin Küçük çiftinin 3. çocukları Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede dünyaya geldi. Ailenin iddiasına göre sezaryenle doğum yapıldığı sırada küçük Deniz'in alnında ömrü boyunca silinmeyecek kesik izi kaldı. Aile Çorlu Adalet Sarayı’na giderek sorumlular hakkında şikayetçi olurken soruşturma sürüyor.

Avukat Gizem Gönce olayla ilgili konuşurken, ‘Bu durum doktor ihmali sonucu meydana geldi. Doktor sezaryen için müvekkilimin karnını keserken çocuğun başını da kesmiş. Deniz şu an bir buçuk yaşında. Ameliyat sonrası baş ağrıları da meydana geliyor.’ ifadelerini kullandı.

Baba Yasin Küçük yaşadıkları süreci anlatırken doktorların ameliyatta bebekte küçük bir kesik olduğunu söylediklerini ancak yaklaşık 50 dikiş izi olduğunu söyledi. Baba Küçük, '15 santim neşterle kesmişler. Doktor eli ile çıkartırken yırtılma meydana gelmiş. Ameliyattan sonra 4-5 doktor geldi, çocuğun kafasında biraz çizik var dediler. Yoğun bakıma gittiğimde bandajları açtırdım. Biraz değil, 15 santim kesik ve 50 dikiş vardı. Bize yalan konuştular.' şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

‘DOĞUMDA DOKTORUN ÇIĞLIKLARINI DUYDUM’

Anne Sibel Küçük ise psikolojilerinin olaydan etkilendiğini söylerken, 'Çocuğum konuşabilecek mi, hareket edebilecek mi diye geçti aylarımız. Çok etkilendik bu durumdan. Doğuma girdiğimde kendimdeydim, belden aşağımı uyuşturmuşlardı. Kestiklerinde doktorun çığlıklarını duydum. ‘Önümden çekilin, tampon yapın’ diye bağırıyordu doktor. Karnımda baskı hissettim sonra kendim bayıldım.' diyerek yaşadıkları kâbus dolu süreci anlattı.