Tekirdağ'da ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi'yi kaçırdılar!

Haberin Devamı

Çerkezköy'de yaşayan Vedat A., evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Vedat A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi. Vedat A.'nın yengesi Seda A., önceki gün Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda A., kızla konuşurken Vedat A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda A., aracın kapısını açarken, arkadan gelen Vedat A.'nın ağabeyi Mahsun A., kızı zorla bindirdi.

Araç hızla bölgeden uzaklaşırken, Sevgi T.’nin ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

Haberin Devamı

YENGE TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge Seda A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Seda A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada Sevgi T.’nin kaçırılma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Vedat A. ve Sevgi T.'yi bulmak için çalışmalar devam ediyor.