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Tekirdağ'da ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi'yi kaçırdılar!

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#Tekirdağ#Polis#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 16:48

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Vedat A. (30), ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi T.'yi (32), yakınlarıyla sokak ortasında hafif ticari araca zorla bindirerek kaçırdı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çerkezköy'de yaşayan Vedat A., evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Vedat A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi. Vedat A.'nın yengesi Seda A., önceki gün Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda A., kızla konuşurken Vedat A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda A., aracın kapısını açarken, arkadan gelen Vedat A.'nın ağabeyi Mahsun A., kızı zorla bindirdi.

Tekirdağda ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgiyi kaçırdılar

Araç hızla bölgeden uzaklaşırken, Sevgi T.’nin ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

Tekirdağda ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgiyi kaçırdılar

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YENGE TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge Seda A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Seda A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada Sevgi T.’nin kaçırılma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Tekirdağda ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgiyi kaçırdılar

Vedat A. ve Sevgi T.'yi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

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#Tekirdağ#Polis#İstanbul

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