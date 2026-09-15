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Tekirdağ'da ağabey dehşeti: Kız kardeşinin telefonuyla buluşma ayarlayıp tüfekle vurdu

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#Tekirdağ#Mesajlaşma#Silahlı Saldırı
Tekirdağda ağabey dehşeti: Kız kardeşinin telefonuyla buluşma ayarlayıp tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 11:52

Tekirdağ'da 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atılan kişi dehşet saçtı. Kardeşinin telefonuyla mesajı atan B.D.'ye karşılık verip buluşma ayarladı. Arkadaşları ile buluşma noktasına giden ağabey, B.D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

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Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan B.D.’ye öfkelenen ağabeyi, arkadaşlarıyla birlikte harekete geçti.

KARDEŞİNİN TELEFONUNU KULLANARAK BULUŞMA AYARLADI

Kız kardeşinin telefonundaki mesajları gören ağabeyin, kız kardeşinin telefonu üzerinden B.D. ile iletişime geçtiği ve buluşma ayarladığı öğrenildi. Buluşmak amacıyla parka gelen B.D., burada kızın ağabeyi olduğu öne sürülen Ö.D. ile arkadaşları C.Ü., A.N. ve B.A. ile karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyürken, iddiaya göre Ö.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu B.D., ayak ve bacak bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

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POMPALI TÜFEK DEREYE ATILDI

Olayın ardından çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ö.D.’nin, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek derede bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., C.Ü., A.N. ve B.A., savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, kasten yaralama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Tekirdağ#Mesajlaşma#Silahlı Saldırı

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