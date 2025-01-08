Tekirdağ'da 8 yıldır aranan 114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan T.N. isimli şahıs, 2 aylık takip sonucu yakalandı.

Hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin, ayrıca 9 farklı ildeki mahkemeler tarafından alınması gereken ifadelerine yönelik toplam 78 aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.