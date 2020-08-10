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Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandı

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Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandı
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında istiflenmiş 8 bin saman balyası yanarak küle döndü.

Yangın, gece yarısı Yeni Mahalle'nin Olacak Caddesi’ndeki tarlada meydana geldi. Akgün Sabancı'ya ait tarlada istiflenmiş 8 bin adet saman balyası alev aldı. Alevlerin hızla yayıldığını fark eden çevredekiler yangına müdahale edip, itfaiye ekiplerine de haber verdi. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangını söndürdü. Yaklaşık 8 bin saman balyası küle dönerken, yaklaşık 150 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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