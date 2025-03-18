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Tekirdağ’da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Doğal Gaz Patlaması
Tekirdağ’da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 09:54

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan 2’si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.

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Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak’taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. 2 kişinin yaralandığı patlamada daire zarar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tekirdağ’da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan 2’si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.

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Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Günlü, patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğunu belirtti.

Tekirdağ’da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralanın 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirten Günlü, patlamanın kesin nedenin çalışmaların ardından belirleneceğini kaydetti.
Tekirdağ’da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Doğal Gaz Patlaması

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