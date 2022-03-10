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Tekirdağ'da 4 ilçede okullar tatil edildi

#Tekirdağ#Çerkezköy#Okullara Kar Tatili
Tekirdağda 4 ilçede okullar tatil edildi

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı'da etkili olduğu ve bu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışıyla ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.

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Öte yandan kar yağışının etkisini artırmasıyla Çerkezköy-Saray yolunda buzlanma meydana geldi. Bazı araçların kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan araçlar, iş makineleriyle kurtarılırken, belediye ve Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Okullara Kar Tatili

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