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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Tekirdağ’da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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TEKİRDAĞ’da polisin bir araçta yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi TOKİ kavşağında kontrol noktasında şüphelendiği 59 ABP 031 plakalı aracı durdurup aramaya aldı. Aramada 272 tablet halinde toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüsü S.S., gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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