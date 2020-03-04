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TEKİRDAĞ (AA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'da 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Tekirdağ'da 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda kermes düzenlendi. Kermesteki yiyeceklerden yiyen 30 öğrencide, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.Öğrenciler, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine okula gelen ambulans ve özel araçlarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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