Tekirdağ'da 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu tente kurtardı

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Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk, ailesiyle kaldığı 3'üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı. Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden çocuk, metrelerce yüksekten 1'inci kattaki tentenin üzerine düştü.
Başından yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.