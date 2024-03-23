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Tekirdağ'da 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu tente kurtardı

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#Tekirdağ#Çorlu#Çocuk
Tekirdağda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu tente kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 12:46

Tekirdağ Çorlu’da 3'üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen 2 yaşındaki, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk, ailesiyle kaldığı 3'üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı. Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden çocuk, metrelerce yüksekten 1'inci kattaki tentenin üzerine düştü.

Başından yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Tekirdağ#Çorlu#Çocuk

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