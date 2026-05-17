Şehit olan polislerin ailelerine siyasilerden peş peşe taziye mesajı

Çorlu'da 2 polis memurunun şehit olduğu olaya ilişkin siyasilerin mesajları şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görevi esnasında şehid olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Tekirdağ Çorlu’da görevleri esnasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu şehit olan kahraman Polis Memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

Tekirdağ Çorlu’da uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

Tekirdağ’da görevleri esnasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır diliyorum.

Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

Tekirdağ'da bir kavga olayına müdahale esnasında şehit düşen kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı âli olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’un, görevleri başında şehit düştüklerini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatandaşlarımızın güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânları cennet, makamları âli olsun.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Mekânları cennet, ruhları şad olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

Tekirdağ Çorlu’da görevi başında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.