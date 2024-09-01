Tekirdağ’da 191 milyonluk çevre cezası

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden (NKÜ) Lokman Hakan Tecer, “Zihinsel olarak bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu kesilen para cezaları, idari kapatma cezaları muhtemelen ki büyük ihtimalle kaçak deşarjlardan kaynaklanıyor. Burada faaliyet yapan, parasını kazanan, buranın kaynaklarıyla bir ekonomi meydana getiren sanayici, atık sularını arıtma tesislerine deşarj etmek veya vermek yerine kaçak deşarjlarda bulunuyor” dedi.

Prof. Dr. Tecer, arıtmalar tam kapasite ile çalıştığında hiçbir sanayi atık suyunun Ergene ve Ergene’yi destekleyen derelere deşarj edilemeyeceğini söyledi.