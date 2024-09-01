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Tekirdağ’da 191 milyonluk çevre cezası

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#Tekirdağ#Çevre#Ceza
Tekirdağ’da 191 milyonluk çevre cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Tekirdağ’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, 2019’dan bu yana toprak, çevre, hava ve suyu kirlettiği tespit edilen 1122 tesise toplam 191 milyon 917 bin 728 lira idari para cezası uyguladı, 240 firmanın faaliyetleri de durduruldu.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden (NKÜ) Lokman Hakan Tecer, “Zihinsel olarak bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu kesilen para cezaları, idari kapatma cezaları muhtemelen ki büyük ihtimalle kaçak deşarjlardan kaynaklanıyor. Burada faaliyet yapan, parasını kazanan, buranın kaynaklarıyla bir ekonomi meydana getiren sanayici, atık sularını arıtma tesislerine deşarj etmek veya vermek yerine kaçak deşarjlarda bulunuyor” dedi.

Prof. Dr. Tecer, arıtmalar tam kapasite ile çalıştığında hiçbir sanayi atık suyunun Ergene ve Ergene’yi destekleyen derelere deşarj edilemeyeceğini söyledi.

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#Tekirdağ#Çevre#Ceza

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