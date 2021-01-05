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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 120 litre sahte şarap ele geçirildi; 3 kişi gözaltında

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Tekirdağ'da 120 litre sahte şarap ele geçirildi; 3 kişi gözaltında
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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, polisin şüphe üzerine arama yaptığı araçlarda, 120 litre sahte şarap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde seyir halindeki 17 RH 143 ve 59 SA 049 plakalı araçları şüphe üzerine durdurup, arama yaptı. Araçlarda, 120 litre sahte şarap ele geçirilirken, Ş.K., S.İ. ve H.K. de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, sürücüler Ş.K. ile S.İ.'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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