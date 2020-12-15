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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi

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Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi
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TEKİRDAĞ'da polisin bir evde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 117 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Ş.K.'de tarihi eserler bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Ş.K.'nin ev ve aracında arama yapan polis, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 bronz ve gümüş sikke, 9 yüzük, 3  haç, 13  farklı şekillerde obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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