MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi
GeriGündem Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'da, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışı yapıldığını belirlediği adreslere 100 polisin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ve 63 adreste yapılan aramalarda 151 şişe sahte ve kaçak içki, 1394 litre sahte içki, 50 litre etil alkol, 121 kapüşon, 34 boş içki şişesi, tabanca, av tüfeği ve 52 mermi ele geçirildi.

Sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle