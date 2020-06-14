Tekirdağ’a girişler sınırlandırıldı

Valilik açıklamasında, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve 2 HDP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto için toplanma çağrıları yapıldığı hatırlatıldı. Bu tür eylemlerin düzenlenmesi durumunda gerginliklerin yaşanabileceği, koronavirüsle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğü belirtilerek, “14 Haziran saat 08.00’den, 17 Haziran saat 08.00’e kadar 3 gün süreyle, il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek, girişlerin sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Van ve Bitlis’te de koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü eylem/etkinlikler ile eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarına gelenlerin ve araçların giriş çıkışları yasaklandı. Van’da ayrıca yüksek sesli anons, duyuru gibi ses sistemlerinin kullanımına da yasak getirildi. Kırklareli’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteriler 14-20 Haziran arası yasaklanırken Kocaeli’nde cezaevleri önleri ve yakın çevresi toplantı ve gösterilere 15 gün süreyle yasaklandı.