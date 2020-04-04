MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu
GeriGündem Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 01:08,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

Genelgeye göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.

Öte yandan, Tekirdağ'da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

Tekirdağa araç giriş çıkışı durduruldu

Tekirdağa araç giriş çıkışı durduruldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle