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Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını kısmen kontrol altında

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#Orman Yangını#Tekirdağ#Şarköy
Tekirdağ Şarköydeki orman yangını kısmen kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:44

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tekirdağ Şarköydeki orman yangını kısmen kontrol altında


Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ Şarköydeki orman yangını kısmen kontrol altında

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

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#Orman Yangını#Tekirdağ#Şarköy

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