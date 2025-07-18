×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ Şarköy'de orman yangını 2 gün sürmüştü! İşte yürek burkan görüntü

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Şarköy#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:57

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 2 gün süren orman yangınında tahrip olan alanların yangın öncesi ve sonrası görüntüleri yürek burktu.

Haberin Devamı

Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık iki gün süren orman yangınının ardından, bölgedeki doğa adeta küle döndü.

FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Yangının etkisiyle binlerce ağaç yanarken, sosyal medyada paylaşılan yangın öncesi ve sonrası görüntüler, felaketin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde yeşil orman dokusunun yerini siyaha bürünmüş, kül olmuş alanların aldığı görülüyor.

Tekirdağ Şarköyde orman yangını 2 gün sürmüştü İşte yürek burkan görüntü

Yangın sonrası çekilen dron görüntüleri geniş bir alanın tamamen yok olduğunu gösterirken kareler doğaseverleri ve bölge halkını derinden etkiledi.
Tekirdağ Şarköyde orman yangını 2 gün sürmüştü İşte yürek burkan görüntü

Vatandaşlar, "Burası bizim nefes kaynağımızdı" diyerek üzüntülerini dile getirirken, bazı kullanıcılar görüntüleri "Yanan sadece ağaç değil, geleceğimiz" notuyla paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Şarköy#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!