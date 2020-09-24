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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Tekirdağ sahilinde erkek cesedi bulundu

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Tekirdağ sahilinde erkek cesedi bulundu
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinin Kastro Plajı sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Saray ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki Kastro Plajı çevresinde devriye gezen jandarma ekipleri sahil şeridinde kıyıya vuran bir erkek cesedi buldu. Dalgaların kıyıya getirdiği düşünülen cesetle ilgili Saray Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede deformasyona uğrayan cesette kimlik bilgisine dair bir unsura rastlanmadı. Ceset ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespitinin yapılması için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verilerek, soruşturma başlatıldı.

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