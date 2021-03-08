Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara üzerlerinde uyuşturucuyla mücadelede ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirici broşürlerin bulunduğu karanfiller dağıttı. Kadınlar, bu özel günde polis ekiplerinden karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.