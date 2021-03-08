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Gündem
Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

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Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

TEKİRDAĞ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde narkotik polis ekipleri, kadınlara karanfil ve uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.

Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara üzerlerinde uyuşturucuyla mücadelede ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirici broşürlerin bulunduğu karanfiller dağıttı. Kadınlar, bu özel günde polis ekiplerinden karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

 

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