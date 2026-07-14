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Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 26 şüpheli adliyede

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#Yasa Dışı Bahis#Tekirdağ#Operasyon
Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonu 26 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 09:54

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliye sevk edildi. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.

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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işlemlerinin ardından Çarkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonu 26 şüpheli adliyede

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10 Temmuz'da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.

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Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tablet ve kaçak sigara ele geçirilmişti.

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#Yasa Dışı Bahis#Tekirdağ#Operasyon

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