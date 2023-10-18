×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ merkezli 8 ilde Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama kararı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Polis#Operasyon
Tekirdağ merkezli 8 ilde Bulutlar Çetesine operasyonda 8 tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 11:43

'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. 3'ü savcılıkça, 16'sı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kafes' operasyonları kapsamında, 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenledi.

Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda 27 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer illerde de gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ'a getirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü savcılıkça, 16'sı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Polis#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!