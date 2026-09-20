×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon! Kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi: 8 tutuklu

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ Operasyonu#Kuruluş Olayları#Organize Suç Örgütü
Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon Kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi: 8 tutuklu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 13:34

Tekirdağ merkezli 4 ilde, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte meydana gelen iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon Kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi: 8 tutuklu

Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüpheli gözaltına alındı. 16 ayrı suç eylemine karıştığı belirlenen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, suç unsuru niteliğinde çeşitli materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon Kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi: 8 tutuklu

Haberin Devamı

Suç yapılanmasına karıştıkları belirlenen 8 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon Kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi: 8 tutuklu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon Kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi: 8 tutuklu

Gözden KaçmasınBisikletiyle park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiBisikletiyle park halindeki minibüse çarpan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ Operasyonu#Kuruluş Olayları#Organize Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!