Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin görevde bulunan ceza infaz memurları soruşturmasında; ardışık arama yaptıkları, tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyeleriyle irtibatları oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.