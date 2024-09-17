Tekirdağ Malkara’daki iğrenç olayla ilgili tatbikat yaptırıldı

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Tekirdağ Malkara’da Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta hastaneye götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü söyledi. Tedavinin ardından aile, 8 Eylül’de Sıla’yı yeniden hastaneye götürdü. Baygın haldeki çocuğu muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Muayene edilen Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı. Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., onun 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu tutuklandı. Yeniçeri ‘çocuğu ihmal’ suçundan tutuklandı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, Sıla’nın cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

Olayla ilgili tutuklanan komşu çocukları G.A. (14) ve K.A.’ya (13) dün Camiatik Mahallesi’ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tatbikat sonrası G.A. ve K.A., tekrar sıkı güvenlik önlemleri arasında cezavine götürüldü.

UYUŞTURUCUDAN YATMIŞ

Öte yandan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, S.Y. bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Soruşturma hakkında da bazı bilgiler veren Gürcün ‘uyuşturucu bulundurmak ve satmak’ suçlamasıyla tutuklu bulunan annenin 2.5 ay önce cezaevinden çıktığını ve bu süre içinde S.Y.’ye teyzesinin baktığını kaydetti. Babanın başka şehirde yaşadığını belirten Gürcün “O da çocuğunu kabul etmemekte” dedi. Gürcün devlet korumasına alınan 5 yaşındaki diğer kız çocuğunda ise cinsel istismara rastlanmadığını sözlerine ekledi.